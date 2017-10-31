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Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД по Мурманску победили в товарищеском матче по хоккею своих коллег из Апатитов

15:4531 октября 2017Просмотров: 92

 

В минувшие выходные в городе Апатиты состоялся товарищеский матч между хоккейной командой «МВД-51» сотрудников МО МВД России «Апатитский» и командой «Патруль» ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску. Открытие зимнего хоккейного сезона среди команд полицейских Заполярья уже второй год проходит на территории г. Апатиты.

Первый гол в ворота соперника забил инспектор дорожного надзора ОБ ДПС ГИБДД Алексей Огурцов. Далее в ходе игры преимущество по забитым шайбам продолжала одерживать команда «Патруль». В результате игра закончилась со счетом 4:1 в пользу дорожных полицейских Мурманска.

Несмотря на то, что матч имел статус товарищеского состязания, обе команды отчаянно сражались за победу до конца и показали динамичную и интересную игру. По окончанию матча в знак дружбы команды обменялись вымпелами.

Стоит отметить, что команда сотрудников отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску занимается хоккеем с шайбой в течение четырех лет. Команду возглавляет капитан полиции ОБ ДПС Роман Чернышов, который был инициатором ее создания, предложив коллегам в свободное от работы время заниматься любимым спортом. За прошедшие четыре года дорожные полицейские неоднократно становились призерами соревнований среди любительских команд Заполярья.

В Апатитах команда из сотрудников всех подразделений МО МВД России «Апатитский» была создана в 2015 году. Полицейские также занимаются любимым спортом в свободное от службы время. Тренирует команду на добровольных началах старший тренер профсоюзной организации АО «Апатит» Аркадий Юрьевич Алехин. 

 

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