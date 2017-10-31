Судно сейсморазведки получило имя «Академик Примаков»

«Академик Примаков» теперь будет искать месторождения газа и нефти. Сегодня в Мурманске состоялось торжественное имя-наречение нового исследовательского судна мурманской компании «Севморнефтегеофизика», входящей в государственный геологический Холдинг «Росгеология». Татьяна Юлусова и Константин Кабанец побывали на морских именинах.

Вот оно - мгновение, которое в прошлом оставит название «Вестерн Нептун» и откроет будущее «Академику Примакову». Под новым слоем краски ещё видны прежние контуры имени судна. Но теперь оно под новым названием официально заступило на службу государственного геологического Холдинга «Росгеология».



Судьба «Академика Примакова» бороздить моря и океаны, искать газ и нефть, вернее их месторождения. На борту установлено сейсмическое оборудование, которое позволяет проникать в сердце морского дна.



Когда ещё «Вестерн Нептун» работал в Баренцевом море, отсюда был хорошо виден принцип сейсморазведки. 12 кос на 6 километров уходили в море. Вот они эти трудяги косы. Внутри канатов сотни сложнейших устройств - датчиков. Они подают сигнал, который отражается от слоёв породы, и эти данные уже фиксируются в лаборатории.

В этом аквариуме, как его сами называют сотрудники, происходит обработка данных.

Вот так на радарах выглядит море, когда по нему идёт судно. Чёрное поле - морская целина. Белый цвет - осмотренный участок. Тёмных пятен быть не должно, важно просканировать каждый метр. Можно и месторождение пропустить. Но такого не случилось. С задачей экипаж справился, что позволит заявить о себе на рынке. Это третье судно Росгеологии, которое может осуществлять 3D съёмку земли.



Роман Панов, генеральный директор АО «Росгеология»: «Сегодня, по оценке экспертов, изученность шельфовых зон составляет всего 4 процента. Колоссальный потенциал заложен в арктической зоне. Это судно - это прорыв с точки зрения интенсификация такого вида работ».



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Чем качественнее будет исследован арктический шельф, тем быстрее Мурманск станет плацдармом для компаний, которые будут этот шельф разрабатывать. Мы приближаем своё будущее».



Площадь участка, на котором в первый рейс отправилось судно - было как 4 Москвы. Мы переживаем, когда садимся за руль нового автомобиля, а тут целый исследовательский, мощный великан. Волновались в первом рейсе все.



Александр Щёкин, капитан исследовательского судна «Академик Примаков»: «Данные работы, которые мы выполнили, принесли успех нашей компании, позволила ей заявить о себе как о достаточно серьёзном игроке на сейсмическом рынке. С таким современным, мощным судном. Будем дальше покорять».



За успехами и судьбой судна уже на берегу пообещала следить Ирина Примакова, которая по традиции стала крёстной мамой судна, названного в честь известного политического деятеля Евгения Примакова.



Ирина Примакова, супруга Евгения Примакова: «Как любая крёстная мать за своё крёстное дитя. Наверно, любому судну надо говорить: семь футов под килем, удачи и чтобы всё у них получалось».



Все данные, полученные в первом рейсе, сейчас отдадут интерпретаторам. На обработку уйдёт несколько месяцев. В Арктику «Академик Примаков» вернётся летом, зимой уйдёт работать в Африку. Но после каждого рейса он будет возвращаться к родному берегу. Порт приписки исследовательского судна - столица Кольского Заполярья - Мурманск.