Телепрограмма на 1 ноября (среда)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Среда, 01 ноября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

Острые репортажи с городских улиц.

10:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

11:00 Дежурный ангел-1. 2 серия. Сериал (16+)

Россия. 2010 г.

Драма.

Режиссер Павел Игнатов.

В ролях: Алексей Кортнев, Ольга Ломоносова, Виталий Емашов, Александр Рапопорт, Михаил Ремизов, Иван Агапов, Андрей Андреев, Егор Новокшонов, Руслан Ягудин, Елена Рода.

Мистическая драма об отношениях человека и ангела. Евгения — талантливый хирург — после электрического удара и перенесенной вследствие него клинической смерти становится обладательницей странных способностей. Теперь она может общаться с душами умерших. "Случайная" встреча со странным незнакомцем Павлом, который представляется ей Ангелом, переворачивает всю ее жизнь.

11:48 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Кильдин: вторая жизнь.

12:00 Язь против еды. Документальный цикл (16+)

Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.

12:30 Телегазета (12+)

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

13:45 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

14:00 Теория страха. 2 серия. Документальный фильм (16+)

Журналист и режиссер-документалист Елена Погребижская, лауреат премии ТЭФИ, «Лавр» и «Сталкер», берется за исследование природы навязчивого страха. В основу ее документального фильма легли судьбы разных людей, объединенных одной проблемой – неконтролируемой тревогой. После аварии, теракта, катастрофы принято оплакивать погибших и радоваться за уцелевших, но что их ждет после столкновения со смертельным ужасом? Каждый десятый мирный житель страдает от расстройства, которое официальная медицина признала только в начале XXI века, – посттравматического синдрома. Можно навсегда остаться в роли жертвы, преследуемой видениями, паранойей, неврозами. Но известны и другие случаи, когда очевидцы трагедий смогли найти новые смыслы и новые силы для жизни. Обе модели поведения пытаются разобрать психологи и психотерапевты. Кроме ПТСР, на повестке дня стоит другая болезнь, триумфально шествующая по планете, – панические атаки. Неконтролируемые приступы ужаса мучают и истощают 3-4 % населения, которые либо умалчивают об этом, либо ищут волшебные таблетки, либо становятся героями и берут «дракона» по имени страх за шею. Чтобы разобраться в причинах, разновидностях и последствиях тревоги, а главное – вдохновиться на борьбу с ней, рекомендуем посмотреть фильм «Теория страха».

14:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Атомоход «Ленин». Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)

В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители Камбоджи, индийские джайны…

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Язь против еды. Документальный цикл (16+)

Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.

17:00 Познавательная программа (12+)

Небоскребы.

Компьютерные вирусы.

Быт космонавта.

17:20 Мультимир (12+)

Лига Watchcar. Битвы чемпионов.

Фиксики.

Сказки-засыпайки. Следы на снегу.

Сказки-засыпайки. События в трамвае.

17:53 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Четыре берега одной реки.

18:02 Телегазета (12+)

18:30 Обычаи царского двора. Документальный фильм (16+)

Фильм посвящен традициям и быту императорского дома Романовых. О том, как жили русские цари, большинство из нас имеет весьма туманное представление. В 18-19 веках обыватели были уверены: цари «едят на золоте» и «ходят в соболях». Как жили члены царской фамилии на самом деле? Из чего складывались их будни и как отмечались праздники? Почему в середине 19 века иностранцы называли русский двор одним из самых изысканных в Европе?

19:22 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Северные кактусы.

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)

Программа для автолюбителей.

20:20 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

20:30 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

20:45 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

Острые репортажи с городских улиц.

21:00 Дежурный ангел-1. 3 серия. Сериал (16+)

Россия. 2010 г.

Драма.

Режиссер Павел Игнатов.

В ролях: Алексей Кортнев, Ольга Ломоносова, Виталий Емашов, Александр Рапопорт, Михаил Ремизов, Иван Агапов, Андрей Андреев, Егор Новокшонов, Руслан Ягудин, Елена Рода.

Мистическая драма об отношениях человека и ангела. Евгения — талантливый хирург — после электрического удара и перенесенной вследствие него клинической смерти становится обладательницей странных способностей. Теперь она может общаться с душами умерших. "Случайная" встреча со странным незнакомцем Павлом, который представляется ей Ангелом, переворачивает всю ее жизнь.

21:49 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Арктическая пустыня.

22:00 Новости ТВ-21 (16+)

22:30 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)

Программа для автолюбителей.

22:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

23:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

23:15 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

Острые репортажи с городских улиц.

23:30 Последнее королевство. 3 серия. Сериал (16+)

Великобритания. 2015 г.

Исторический боевик, мелодрама.

Режиссеры Питер Хор, Энтони Бирн, Бен Чанан.

В ролях: Александр Дреймон, Иэн Харт, Дэвид Доусон, Eliza Butterworth, Гарри МакИнтайр, Саймон Кунц, Эмили Кокс, Тобиас Зантельман, Ева Бертистл, Пери Баумейстер.

Действие разворачивается во времена правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у датских викингов. Главный герой - потомок благородного саксонского рода Утред, в младенчестве похищенный данами. Воспитанный как викинг, в очень непростой момент жизненного выбора молодой воин должен решить для себя, чью сторону он примет в решающих сражениях за судьбу Британии.

00:35 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)

Программа для автолюбителей.

01:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

02:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

02:15 НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЕЖУРНЫЙ (16+)

Острые репортажи с городских улиц.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Последнее королевство. 3 серия. Сериал (16+)

Великобритания. 2015 г.

Исторический боевик, мелодрама.

Режиссеры Питер Хор, Энтони Бирн, Бен Чанан.

В ролях: Александр Дреймон, Иэн Харт, Дэвид Доусон, Eliza Butterworth, Гарри МакИнтайр, Саймон Кунц, Эмили Кокс, Тобиас Зантельман, Ева Бертистл, Пери Баумейстер.

Действие разворачивается во времена правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у датских викингов. Главный герой - потомок благородного саксонского рода Утред, в младенчестве похищенный данами. Воспитанный как викинг, в очень непростой момент жизненного выбора молодой воин должен решить для себя, чью сторону он примет в решающих сражениях за судьбу Британии.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:30 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)