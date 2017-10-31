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В Кольском районе мужчина похитил 200 литров топлива с автобазы

10:1531 октября 2017Просмотров: 98

В рамках совместного взаимодействия сотрудники Отдела вневедомственной охраны по Кольскому району получили заявку от сотрудников полиции на оказание содействия в задержании гражданина, подозреваемого в хищении дизельного топлива на территории автобазы.

Сумма ущерба составляла около 9000 рублей. Выехав на место хищения топлива, сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина 1978 года рождения и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как удалось выяснить, задержанный путем свободного доступа похитил с территории автобазы около 200 литров топлива, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области. 

В настоящее время в отношении него сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

 

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