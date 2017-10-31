В Ловозере откроется многофункциональный центр предоставления госуслуг

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун сообщила, что в селе Ловозеро открывается свой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.



«Основной МФЦ Ловозерского района находится в Ревде. Но это почти 30 км от Ловозера. А Ловозеро – это всё-таки более 3 тысяч жителей. Поэтому нами было принято решение открыть в селе территориально обособленное подразделение МФЦ», – объяснила Марина Ковтун.



Пока там будет работать одно окно два дня в неделю – в среду и пятницу. Тем не менее автоматизированная информационная система «МФЦ Мурманской области» позволит предоставлять жителям Ловозера и Ловозерского района весь пакет госуслуг: гражданство и регистрация, образование, имущественные отношения, пенсионное обеспечение – всего 235 услуг. Уже сейчас в пилотном режиме предоставляются услуги МВД, налоговой службы, Росреестра и других структур.



Официальная презентация подразделения МФЦ в Ловозере состоится 1 ноября.