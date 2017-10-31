В Мурманске встретились депутаты Северо-Западного региона

В Мурманске состоялась 53 конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Столицу Заполярья посетили депутаты округа. На повестке - 20 вопросов, точнее предложений по внесению изменений в действующее законодательство.

Парламентская ассоциация Северо-Запада была создана в 1994 году. С 2007 года комитет по парламентскому сотрудничеству возглавляет Мурманская областная Дума. Цель объединения - продвижение законодательных инициатив регионов на федеральном уровне. Опыт проведения показывает, что объединившись, парламентарии могут решить самые серьезные проблемы. Из наболевшего - вопрос об Арктической зоне.



Наталия Ведищева, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Муссируется очень много, надежд на него очень много. Но когда нет должного финансирования, закон должным образом работать не будет, все мы прекрасно это понимаем. А так как все регионы участвуют в этом проекте, то, конечно, мы все заинтересованы. Принято решение, коллеги поддержали наше обращение, чтобы уже в Государственную Думу вышла конференция или президиум Парламентской ассоциации».



О защите национальных интересов в Арктике, роли Северного флота в укреплении обороноспособности и безопасности России доложил Командующий Северным флотом, вице-адмирал Николай Евменов. Дальше началось обсуждение актуальных для регионов вопросов социальной сферы, налоговой и природоохранной.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Я уверена, что и сегодняшнее заседание будет способствовать дальнейшему развитию регионального законодательства. И, конечно, согласованного взаимодействия органов государственной власти регионов и парламентариев в интересах граждан».



В своем выступлении председатель профильного комитета областной Думы Валерий Пантелеев отметил, что на сегодняшний день, после вступления в силу федерального закона, процедура регистрация маломерных судов стала дорогостоящей и практически нерешаемой задачей для сельских рыбаков. Предлагается учесть специфику рыболовства в акватории Баренцева и Белого морей.

Валерий Пантелеев, председатель комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу: «Я в СМИ недавно прочитал, что три дня назад поймали рыболова, который ловил краба. Поймал 5 штук, возбуждено уголовное дело и теперь ему грозит 6 лет лишения свободы. За что? Этого краба у нас столько, что ловить его не переловить. Он уже половину дороги прошёл от Мурманска до Архангельска. В Гремихе после каждого заполнения дока, этого краба по стапелю ползает неимоверное количество. А почему то ловить их нельзя».



Парламентарии поддержали инициативу Мурманской областной Думы и решили направить обращение к Министру сельского хозяйства России. Следующую Конференцию Парламентской Ассоциации Северо-Запада решено провести в июне 2018 года в Санкт-Петербурге.