16+
!-15°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске встретились депутаты Северо-Западного региона

20:0631 октября 2017Просмотров: 116

В Мурманске состоялась 53 конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Столицу Заполярья посетили депутаты округа. На повестке - 20 вопросов, точнее предложений по внесению изменений в действующее законодательство.

Парламентская ассоциация Северо-Запада была создана в 1994 году. С 2007 года комитет по парламентскому сотрудничеству возглавляет Мурманская областная Дума. Цель объединения - продвижение законодательных инициатив регионов на федеральном уровне. Опыт проведения показывает, что объединившись, парламентарии могут решить самые серьезные проблемы. Из наболевшего - вопрос об Арктической зоне.

Наталия Ведищева, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Муссируется очень много, надежд на него очень много. Но когда нет должного финансирования, закон должным образом работать не будет, все мы прекрасно это понимаем. А так как все регионы участвуют в этом проекте, то, конечно, мы все заинтересованы. Принято решение, коллеги поддержали наше обращение, чтобы уже в Государственную Думу вышла конференция или президиум Парламентской ассоциации».

О защите национальных интересов в Арктике, роли Северного флота в укреплении обороноспособности и безопасности России доложил Командующий Северным флотом, вице-адмирал Николай Евменов. Дальше началось обсуждение актуальных для регионов вопросов социальной сферы, налоговой и природоохранной.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Я уверена, что и сегодняшнее заседание будет способствовать дальнейшему развитию регионального законодательства. И, конечно, согласованного взаимодействия органов государственной власти регионов и парламентариев в интересах граждан».

В своем выступлении председатель профильного комитета областной Думы Валерий Пантелеев отметил, что на сегодняшний день, после вступления в силу федерального закона, процедура регистрация маломерных судов стала дорогостоящей и практически нерешаемой задачей для сельских рыбаков. Предлагается учесть специфику рыболовства в акватории Баренцева и Белого морей.

Валерий Пантелеев, председатель комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу: «Я в СМИ недавно прочитал, что три дня назад поймали рыболова, который ловил краба. Поймал 5 штук, возбуждено уголовное дело и теперь ему грозит 6 лет лишения свободы. За что? Этого краба у нас столько, что ловить его не переловить. Он уже половину дороги прошёл от Мурманска до Архангельска. В Гремихе после каждого заполнения дока, этого краба по стапелю ползает неимоверное количество. А почему то ловить их нельзя».

Парламентарии поддержали инициативу Мурманской областной Думы и решили направить обращение к Министру сельского хозяйства России. Следующую Конференцию Парламентской Ассоциации Северо-Запада решено провести в июне 2018 года в Санкт-Петербурге.

Реклама
Читайте также
Полный ягель уже месяц на экранах!Где чаще всего совершаются преступления в нашем регионе?Судно сейсморазведки получило имя «Академик Примаков»В парке на Семёновском озере появятся зоны отдыха
В Мурманске женщина попала под колеса автомобиля«Норникель» приступил к пуско-наладочным работам на Быстринском ГОКеМурманчанин взял деньги за уже проданный виниловый проигрывательКомандующий Северным флотом ознакомил парламентариев с боевыми возможностями флота15 ноября в Албании закончится безвизовый режим для россиянСотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД по Мурманску победили в товарищеском матче по хоккею своих коллег из Апатитов
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс