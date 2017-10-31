В Мурманске женщина попала под колеса автомобиля

Сегодня вечером в Мурманске произло ДТП.

Примерно в 16:40 в районе дома №1 по проспекту Ленина водитель автомобиля ВАЗ 2115 наехал на женщину.

По предварительной информации, она переходила дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП женщина госпитализирована.

Сейчас на месте работает Госавтоинспекция, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщила ТВ-21 инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску Инна Башмакова.

Фото: Мурманск ДТП ЧП