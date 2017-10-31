16+
!-9°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске женщина попала под колеса автомобиля

17:0431 октября 2017Просмотров: 301

Сегодня вечером в Мурманске произло ДТП. 

Примерно в 16:40 в районе дома №1 по проспекту Ленина водитель автомобиля ВАЗ 2115 наехал на женщину.

По предварительной информации, она переходила дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП женщина госпитализирована.

Сейчас на месте работает Госавтоинспекция, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщила ТВ-21 инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску Инна Башмакова. 

Фото: Мурманск ДТП ЧП

Читайте также
«Норникель» приступил к пуско-наладочным работам на Быстринском ГОКеМурманчанин взял деньги за уже проданный виниловый проигрывательКомандующий Северным флотом ознакомил парламентариев с боевыми возможностями флота15 ноября в Албании закончится безвизовый режим для россиян
Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД по Мурманску победили в товарищеском матче по хоккею своих коллег из АпатитовВ Мурманской области бойцы СОБРа и ОМОНа завершили полевой выходДиректору стройфирмы в Мурманске грозит срок за невыплату денег своему работникуПолное видео программы «Дневные новости»В Раякоски школьников не кормили из-за того, что повар был в отпускеМурманчанка поверила жуликам из соцсетей, зная о схемах интернет-мошенничеств
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс