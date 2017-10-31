В Мурманской области юрлицо заплатит 100 тысяч рублей за неисполнение мероприятий по защите земельного участка

100 тысяч рублей - таков размер штрафа, наложенного постановлением Мирового судьи судебного участка № 3 Кольского судебного района Мурманской области на юридическое лицо, не исполнившее требования ранее выданного предписания о проведении агротехнических мероприятий по защите земельного участка от заболачивания, закочкаривания и зарастания сорной растительностью в установленный срок.

Нарушение было выявлено должностными лицами отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Мурманской области при внеплановой проверке земельного участка площадью 23,95 га сельскохозяйственного назначения, расположенного в Кольском районе Мурманской области.

Помимо административного наказания, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ в виде штрафа, должностными лицами отдела земельного надзора выдано повторное предписание юридическому лицу об устранении допущенного нарушения.