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В Мурманской области юрлицо заплатит 100 тысяч рублей за неисполнение мероприятий по защите земельного участка

16:4031 октября 2017Просмотров: 63

100 тысяч рублей - таков  размер штрафа, наложенного постановлением Мирового судьи судебного участка № 3 Кольского судебного района Мурманской области на юридическое лицо, не исполнившее требования ранее выданного предписания  о проведении агротехнических мероприятий по защите земельного участка от заболачивания, закочкаривания и зарастания сорной растительностью в установленный срок.

Нарушение было выявлено должностными лицами отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Мурманской области при внеплановой проверке земельного участка площадью 23,95 га сельскохозяйственного назначения, расположенного в Кольском районе Мурманской области.

Помимо административного наказания,  предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ в виде штрафа, должностными лицами отдела земельного надзора выдано повторное предписание юридическому лицу об устранении допущенного нарушения.

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