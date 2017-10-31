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В Оленегорске открыли обновленный сквер Ветеранов войны и труда

10:1831 октября 2017Просмотров: 47

В Оленегорске завершилась реконструкция сквера Ветеранов войны и труда, часть средств на которую выделил Оленегорский горно-обогатительный комбинат.

Решение о реконструкции сквера Ветеранов приняли жители Оленегорска на одном из заседаний городского совета. В свою очередь руководство «Олкона» поддержало инициативу, выделив 1,6 млн. рублей на часть работ по реконструкции сквера. 

Проект разбили на два этапа. За счет местного и областного бюджета были установлены ливневая канализация, урны и новые скамейки, а на средства Оленегорского ГОКа - укладка тротуарной плитки на дорожки сквера.

В торжественном мероприятии участвовали глава Оленегорска Олег Самарский и исполнительный директор «Олкона» Алексей Борисов, а также представители общественных организаций города.

 «Сквер Ветеранов – один из символов Оленегорска. Очевидно, что его реконструкция – необходимая, востребованная жителями инициатива, способствующая развитию комфортной городской среды. Именно поэтому «Олкон» поддержал этот проект. В наших планах дальнейшая помощь городу», - отметил исполнительный директор предприятия Алексей Борисов.

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