В парке на Семёновском озере появятся зоны отдыха

Сегодня депутат Государственной думы Алексей Веллер приехал на Семеновское озеро, чтобы посмотреть, как идет работа по благоустройству парка отдыха. После реконструкции он преобразится. Это стало возможно благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды».

Беговые дорожки, зона отдыха у камня, спортивная и детская площадки и смотровой пункт - так будет выглядеть парк на Семеновском озере после реконструкции. Планируется, что уже в сентябре следующего года жители смогут посетить новый культурный объект.

Алексей Веллер, Депутат Государственной Думы России: «Сегодня мы видим, что, действительно, процентов 60 работ выполнено, поэтому, наверно, нет оснований сомневаться в том, что в обозначенные сроки подрядчик совместно с заказчиком закончат выполнение работ, и Мурманск получит такую замечательную уже рекреационную зону».

Мурманск участвует в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». На реставрацию зоны отдыха у Семеновского озера из федерального бюджета выделено 11 миллионов рублей и около 22 миллионов - из муниципального.

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы России: «Программа, действительно, в первый же год работы показала себя с очень хорошей стороны, и, как я уже сказал, в федеральном бюджете средства будут на том же уровне заложены и на следующий год, несмотря на все проблемы федерального бюджета».

Простые мурманчане тоже могут повлиять на новый облик Мурманска. Люди присылают свои предложения, как сделать город удобнее и красивее.

Тамара Прямикова, координатор федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: «По сегодняшним результатам видно, желающих очень много и заявлений гораздо больше. Даже по Мурманску взять - если в прошлом году было на 2017 год, на этот, было в пределах 14-20 заявлений, то сейчас их более 60. Это говорит о том, что народ в эту программу поверил, включается».

Сейчас строительство на Семеновском озере завершается, на зиму работы приостановят. Но уже весной рабочие продолжат облагораживать парк отдыха.