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В Раякоски школьников не кормили из-за того, что повар был в отпуске

14:0931 октября 2017Просмотров: 92

Прокуратурой Печенгского района проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся средней школы №11.

Как выяснилось, что в указанном учреждении с сентября не организовано двух разовое горячее питание, первоначально - по причине несвоевременно заключенного муниципального контракта на поставку продуктов, а в дальнейшем, - в связи с нахождением в отпуске единственного повара.

Кроме того, установлены и другие нарушения санитарно-эпидемиологических прав и нормативов, связанные с отбором и хранением суточных проб готовой продукции, обеспечением питьевого режима в учреждении и оснащением аптечками первой медицинской помощи спортивного зала и кабинета домоводства.

По результатам проверки в адрес директора школы внесено представление об устранении нарушений, в отношении директора школы возбуждено производство об административном правонарушении, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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