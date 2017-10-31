В России изменились правила проезда перекрестков с круговым движением

Правительство внесло существенные изменения в правила дорожного движения (ПДД).

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, изменяющее очередность проезда на «круговых» перекрестках. При движении на обычных перекрестках нужно будет учитывать новый вид разметки и дорожные знаки.

Об этом сообщает ТАСС.



На перекрестках должна появиться специальная дорожная разметка «Зона перекрестка» в виде желтых диагональных линий в квадрате, обозначающих границы перекрестка. Ее еще называют «вафельницей».

Она может применяться как самостоятельно, так и вместе с дорожным знаком, установленным на границе перекрестка, говорится в тексте постановления.

Другое постановление правительства, подписанное премьером, меняет приоритетность проезда на перекрестках с круговым движением.

«Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу. Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность», - пояснил Дмитрий Медведев.







