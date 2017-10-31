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В России увеличили штраф за непропуск пешеходов

11:1531 октября 2017Просмотров: 135

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении штрафов, предусмотренных за непропуск водителями транспортных средств пешеходов и велосипедистов.

Об этом сообщает «Российская газета»

Если ранее сумма составляла 1500 рублей, то теперь она будет варьироваться от 1500 до 2500 рублей.

Напомним, что наказание для "неуступчивых" водителей растет не первый раз. До 2008 года штраф за непропуск пешеходов составлял 100 рублей, потом увеличился до тысячи рублей, а в 2013 году составил полторы тысячи.

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