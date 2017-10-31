Завтра в Мурманской области преимущественно без осадков

Переменная облачность. Местами небольшой, на востоке области умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, на востоке области 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -13-18°, днем -2-7°. Гололедица.

Прогноз погоды на 1 ноября по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -9..-11 -5..-7 без осадков без осадков Умба -7..-9 -3..-5 без осадков без осадков Полярные Зори -9..-11 -5..-7 без осадков без осадков Апатиты -10..-12 -5..-7 без осадков без осадков Кировск -6..-8 -3..-5 небольшой снег небольшой снег Ковдор -13..-15 -5..-7 без осадков без осадков Мончегорск -8..-10 -4..-6 без осадков без осадков Ловозеро -7..-9 -3..-5 без осадков небольшой снег Оленегорск -7..-9 -3..-5 без осадков небольшой снег Никель -7..-9 -3..-5 без осадков без осадков Заполярный -7..-9 -3..-5 без осадков без осадков Североморск -7..-9 -3..-5 без осадков без осадков Мурманск -7..-9 -3..-5 без осадков без осадков

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 1 ноября