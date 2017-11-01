1 ноября – День судебного пристава

Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев поздравили сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области с профессиональным праздником. Сердечно поздравляем всех сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области с профессиональным праздником! Сегодня служба судебных приставов – это важное звено в системе органов государственной власти России. Оно играет заметную роль в обеспечении работы судебной системы, оказывает содействие в исполнении решений органов власти. Приставы обеспечивают законность и правопорядок, а самое главное – защищают интересы наших граждан. Ваша работа требует не только компетентности и профессиональных знаний, но и беспристрастности, вдумчивости и неравнодушия. Исполняя закон и восстанавливая справедливость, вы помогаете людям. Особые слова благодарности ветеранам службы. Ваши высокие деловые качества, компетентность, верность долгу являются важным примером для всех ваших коллег. Спасибо вам за четкую и слаженную работу! Уверены, ваши успехи и достижения помогут вам и впредь поддерживать эффективность правосудия на высоком уровне и защищать права граждан путем надлежащего исполнения судебных решений. Желаем вам плодотворной работы, крепкого здоровья и благополучия.