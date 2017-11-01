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Центру материально-технического обеспечения Северного флота исполнилось 5 лет

14:5001 ноября 2017Просмотров: 79

Сегодня самому крупному формированию системы материально-технического обеспечения Северного флота – центру МТО флота исполнилось 5 лет. Его главной задачей является бесперебойное тыловое обеспечение соединений и частей флота на подведомственной территории.

Торжественные мероприятия, посвящённые празднованию пятилетия центра МТО СФ, пройдут сегодня в городе Мурманске. Свои поздравления личному составу центра направил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

В зону ответственности центра на территории Мурманской и Архангельской областей входят военно-морские базы Северного флота, районы базирования и технические базы вооружения. В его составе действуют соединения судов обеспечения Северного флота, подразделения автомобильного и инженерного обеспечения, ремонтные мастерские, базы технического имущества, склады хранения нефтепродуктов и иные подразделения.

Изначально общая штатная численность личного состава центра МТО СФ  составляла более 15 тыс. человек. В это число вошли более 3000 военнослужащих и более 12000 человек гражданского персонала и военизированной охраны.

В повседневной деятельности центр МТО эксплуатирует более 150 судов обеспечения Северного флота и более 1200 единиц автомобильной и специальной техники, сообщает пресс-служба Северного флота. 

За свою короткую историю командование Центра успело закрепить за собой репутацию надёжной структуры, способной выполнить все текущие и внезапно возникающие задачи тылового обеспечения повседневной деятельности и мероприятий боевой и оперативной подготовки. На счету центра подготовка отрядов кораблей и корабельных группировок к выполнению задач походов в Арктику и дальнюю океанскую зону, проведение учений МТО и участие во всеармейских конкурсах профессионального мастерства.

Сегодня центр МТО Северного флота представляет собой единый слаженный, эффективно действующий механизм, позволяющий своевременно и в полном объеме обеспечивать силы и войска флота всем необходимым при решении ими сложных и ответственных задач, связанных с поддержанием на должном уровне обороноспособности государства.

Немаловажной частью работы центра МТО СФ также является накопление и своевременный завоз материальных средств и зимовочных запасов в отдаленные и труднодоступные гарнизоны Крайнего Севера.

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