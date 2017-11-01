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Череповецкие боксеры стали победителями и призерами турнира в Мончегорске

16:1501 ноября 2017Просмотров: 72

Череповецкие боксеры вернулись из Мончегорска, где с 26 по 29 октября, проходило Всероссийское соревнование класса «А» по боксу памяти мэра города Игоря Геннадьевича Ермакова.

Об этом сообщает "Медиа Центр". 

В соревновании приняли участие 44 спортсмена из Архангельской, Мурманской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Ленинградской областей, Республики Карелии, Ненецкого АО, городов Москвы и Санкт-Петербурга. Череповец представили воспитанники отделения бокса «Детско-юношеской спортивной школы № 3».

Мастер спорта России Максим Клыков провел в рамках соревнования два победных боя и стал обладателем медали высшей пробы в весовой категории до 75 кг.

Кандидат в мастера спорта Вадим Папичев, выступавший в весовой категории до 81 кг, провел в рамках соревнования три боя против представителей Ленинградской и Мурманской областей, во всех трех он одержал победу и стал победителем турнира.

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