Деловая среда: программа для бизнеса и о бизнесе

«Норникель» приступил к пуско-наладочным работам на Быстринском горно-обогатительном комбинате в Забайкальском крае. Всего за четыре года компания сумела «с нуля» построить комбинат, по масштабу сопоставимый со стройками периода индустриализации.

Быстринский ГОК расположенный в Газимурско-заводском районе Забайкальского края, в 350 километрах от Читы, будет заниматься добычей и обогащением золото-железо-медных руд и производить медный, золотосодержащий и магнетитовый концентраты. По оценкам специалистов, только к общему производству меди в России работа ГОКа прибавит 6%. А ещё реализация проекта даст импульс экономическому развитию Забайкальского края и позволит создать новые рабочие места.

Владимир Потанин, президент «Норникеля»: «Для нас это не просто новый актив, но и возможность на практике применить самые передовые технологии, как производственные, так и в сфере социальной политики, экологии и управления человеческим капиталом».

Символическую кнопку для пробного запуска оборудования нажали глава Минпромторга России Денис Мантуров, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, первый вице-президент - операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко и губернатор Забайкалья Наталья Жданова.

Денис Мантуров, глава Минпромторга России: «Это важное событие не только для компании «Норильский никель», но и в целом для России, так как происходит в рамках исполнения стратегии по развитию металлургии».

Сергей Меняйло, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе: «Строительство ГОКа – яркий пример конструктивного сотрудничества с бизнесом на условиях государственно-частного партнёрства. Кроме того, предприятие сформирует основу для роста экономики муниципальных образований рядом с Быстринским месторождением».

Добавим, что строительство Быстринского комбината стало крупнейшим гринфилд-проектом в горно-металлургической отрасли России. В пресс-службе компании «Норникель» отметили, что работа комбината в режиме пуско-наладки продлится несколько месяцев, его переход в полноценный режим работы предусмотрен к середине 2018 года, а выход на проектную мощность - к концу 2019 года.

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ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и рафинированного никеля, объявил предварительные производственные результаты за третий квартал и девять месяцев 2017 года.

Благодаря выходу Талнахской обогатительной фабрики на запланированные показатели по извлечению металлов в концентраты, а также восстановлению работы рафинировочных мощностей на заводе Norilsk Nickel Harjavalta в Финляндии после планового техобслуживания, «Норникель» увеличил объемы производства никеля на 10% в третьем квартале.

Сергей Дяченко, первый вице-президент — операционный директор «Норникеля»: «При этом неблагоприятные метеоусловия в Норильске привели к временным приостановкам плавильных мощностей Медного завода, что негативно сказалось на объемах производства меди в третьем квартале. Мы планируем переработать весь накопленный из-за простоев концентрат в четвертом квартале, что должно полностью компенсировать данное снижение. Мы подтверждаем прогноз производства по нашим основным металлам на 2017 год на прежнем уровне».

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«Норникель» выступил партнёром третьей Российской экологической недели, которая прошла в Москве, и получил высокую награду «Знак экологической ответственности».

Организаторами одного из главных событий Года экологии стали Минприроды и Экологическая палата России. На церемонии открытия министр природных ресурсов Сергей Донской зачитал приветствие президента России Владимира Путина, где была подчеркнута особая роль общественных организаций в защите окружающей среды. Он также отметил важность культурной составляющей экологического форума и высокий уровень работы мероприятия. Компанию на форуме представила вице-президент Елена Безденежных. Топ-менеджер отметила, что Российская экологическая неделя является одной из ведущих площадок, на которой развивается конструктивный диалог власти, бизнеса и общества, подводятся первые итоги Года экологии и намечаются новые векторы совместной деятельности по охране окружающей среды.

Елена Безденежных, вице-президент - статс-секретарь - руководитель Блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель»: «Компания всегда открыта для такого диалога и готова к сотрудничеству с государством и партнерами, экспертным и научным сообществом в поиске наиболее оптимальных решений вопросов экологической повестки».

Мероприятие закончилось церемонией вручения премии общественного признания «Знак экологической ответственности». Высокую награду «Норникель» получил за реализацию проекта закрытия Никелевого завода в Норильске.