Готовы ли к зиме мурманские дорожники?

Мурманские дорожники переходят на зимний режим работы. Снег уже выпал, кое-где появился лед. У многих еще свежи воспоминания о прошлой зиме, каше на дорогах и колее во дворах. Готовы ли в «Управлении дорожного хозяйства» к новому зимнему сезону, узнавали Николай Кочетков и Константин Кабанец.

По словам директора «Управления дорожного хозяйства» Станислава Ланина, мурманские дорожники полностью готовы к зиме и примут все меры, чтобы не допустить повторения событий прошлой зимы.



Станислав Ланин, директор учреждения «Управление дорожного хозяйства»: «Вся техника находится на дежурстве, люди тоже на дежурстве. Работаем в штатном режиме. С утра обеспечиваем безопасность, подсыпаем пескосоляную смесь и реагенты, а во второй половине дня убираем намерзший лед, чтобы не применять ломы и все остальное».



Пока обильных снегопадов в заполярной столице еще не было, к концу недели синоптики вообще обещают плюсовую температуру, но дорожники не расслабляются и уже готовы перейти в зимний режим. На смене в полную силу работают люди и техника.



«Всего в парке «Управления дорожного хозяйства» 142 единицы техники. В зимний период будут работать 98. Но памятуя о событиях прошлой зимы, в «Управлении дорожного хозяйства» планируют закупить еще несколько автомашин».



А точнее 18 единиц новой техники. Это не только грейдеры или роторы, которые будут убирать снег, но и всесезонные, и летние машины. Технику будут закупать по графику, и на мурманских улицах она появится в течение трех ближайших месяцев.



Станислав Ланин, директор учреждения «Управление дорожного хозяйства»: «Та техника, которая зимняя, это грейдера, они должны прийти пораньше, всесезонная попозже, а летняя естественно придет в самый последний момент».



Большая часть техники в «Управлении дорожного хозяйства» может работать круглый год, в зависимости от сезона меняется лишь навесное оборудование. Зимой вместо щеток и пылесосов используются отвалы и пескоразбрасыватели.



К зиме на складах «Управления дорожного хозяйства» уже заготовлены более 30 тонн пескосоляной смеси. Уборку городских дорог будут проводить в две смены. Помимо дорог сотрудники УДХ будут следить за тротуарами, лестницами и остановками.