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Губернатор Марина Ковтун примет участие в открытии XXI Всемирного Русского Народного Собора

11:1501 ноября 2017Просмотров: 111

Сегодня в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится открытие ХХI Всемирного Русского Народного Собора по теме «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития».

В работе Собора традиционно принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры партий, общественных объединений, представители силовых ведомств, высшее духовенство традиционных религий, деятели науки, образования и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.

В ходе соборной дискуссии планируется обсудить закономерности цивилизационного развития России за прошедшее столетие, причины исторических трагедий, геополитических и социальных катастроф.

Всемирный Русский Народный Собор является крупнейшим общественным форумом. Как общественная организация, представляющая интересы русского народа, он вносит существенный вклад в обсуждение всех значимых и актуальных для государства и общества вопросов.

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