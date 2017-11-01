Губернатор Марина Ковтун примет участие в открытии XXI Всемирного Русского Народного Собора

Сегодня в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится открытие ХХI Всемирного Русского Народного Собора по теме «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития».



В работе Собора традиционно принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры партий, общественных объединений, представители силовых ведомств, высшее духовенство традиционных религий, деятели науки, образования и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.



В ходе соборной дискуссии планируется обсудить закономерности цивилизационного развития России за прошедшее столетие, причины исторических трагедий, геополитических и социальных катастроф.



Всемирный Русский Народный Собор является крупнейшим общественным форумом. Как общественная организация, представляющая интересы русского народа, он вносит существенный вклад в обсуждение всех значимых и актуальных для государства и общества вопросов.