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Хорошая новость для всех, кто хочет купить натуральную шубу или дубленку

20:0101 ноября 2017Просмотров: 30

В Ледовом дворце Мурманска вновь распахнула свои двери Новоторжская ярмарка.

Грандиозная распродажа началась в Ледовом дворце на Новоторжской ярмарке «За шубой!»!
Покупать шубы - одно удовольствие, и цены - ниже некуда, скидки - до 40%.

Таких цен на дублёнки, шубы из мутона и норки, а также нутрию, каракуль и многое другое, вы не найдете ни в одном другом месте! Представлены размеры от 42 до 60. Для вас - головные уборы из каракуля и норки. Всего - более тысячи готовых меховых изделий.
Большие скидки.

Вот такую мутоновую шубу с отделкой норкой только в дни выставки вы купите со скидкой за 23 980 руб. вместо 34 тысяч рублей.

Светлана Карпова, руководитель торговой бригады: «А дубленку «Нурхан» в красивом цвете «шампань-деграде» вы купите со скидкой за 29 980 руб., вместо 50 тысяч рублей».

Мечтаете о норке? На Новоторжской ярмарке вас ждут норковые куртки, манто, элегантные длинные пальто. Мех норки качественный. Цвета различные. Цены на норку сейчас от 59 до 210 тысяч рублей.Например, такую норковую шубу вы купите за 98 тысяч рублей.

Шубы ЗИМОС из норки собственного зверохозяйства Новоторжской ярмарки вы купите по цене от 100 тыс. руб.

Все шубы соответствуют российским ГОСТам, чипированы. Мех качественный. Гарантия до года. Кредит.

Добро пожаловать на Новоторжскую ярмарку «За шубой!» в Мурманск в Ледовый дворец.

Ярмарка работает с 10 до 20 часов, по 6 ноября.

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