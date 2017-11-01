Коммунальные проблемы улицы Свердлова

Коммунальная хроника. К нам в редакцию за помощью обратилась жительница одного из домов по улице Свердлова в Мурманске. Она попросила помочь разобраться с коммунальной бедой, бороться с которой, у жителей дома, сил больше нет.

Болото в подвале, сырость, пар и жуткая вонь - с сентября так выглядел второй корпус дома номер 26 по улице Свердлова. Дверь в подвал не закрывается, а из него все тянет в подъезд. Жители обзвонили все номера, представленные в коммунальных квитанциях, а в ответ услышали лишь гудки, с нескрываемым разочарованием рассказывает Валентина Бабичева.

Валентина Бабичева, жительница дома: «Восемнадцатого октября появились два товарища слесарей. Я говорю: «Ну что, наконец-то какие-то работы будут». Да, туда-сюда, ну сами знаете, как они разговаривают. Значит, восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого баня была та же самая. Вот теперь этой бани нет».

Но зато есть вода, которая так и осталась в подвале. От сырости в квартирах по стенам полезла плесень, у бронхиально-больных жителей обострились заболевания, говорит женщина. Вместе они составили жалобу в администрацию города.

Валентина Бабичева, жительница дома: «Это у нас практически три-четыре раза в год вот такая ситуация бывает. Естественно, там вода, все это поднимается сюда, испарение. В квартире плесень».

Обслуживает данный дом управляющая компания «ЖЭК». К ним мы и обратились за комментарием.

Инна Соловьева, заместитель директора управляющей компании «ЖЭК»: «По данному дому могу только прокомментировать, что работы по устранению утечек проведены. В настоящее время идет осушка подвала естественным путем. То есть, как только подвал просушится, будет выполняться в дальнейшем работы по замене необходимых участков инженерных сетей».

По словам Инны Соловьёвой, запланирована и санитарная обработка. В управляющей компании так же отметили, что инженерные сети изношены, а это значит, что даже после устранения проблемы может возникнуть новая утечка, пока не будет произведен капитальный ремонт.