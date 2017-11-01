Конкурсы, концерты, экскурсии, походы в кино и театры. Мурманские школьники с пользой проводят каникулы в лагерях города

У школьников сейчас любимая пора - каникулы. 11 оздоровительных лагерей на базе городских школ распахнули свои двери для юных мурманчан. Как проходит досуг детей и в какую сумму это обходится их родителям? Расскажут Мария Беленко и Константин Кабанец.

В 56 мурманской школе и во время осенних каникул не смолкают звонкие детские голоса. Оздоровительный лагерь начал свою работу с 30 октября. Смена продлится всего 6 дней, но для ребят подготовили насыщенную программу.

Ирина Малюк, директор школы № 56, Мурманск: «Замечательно, что наш город находит возможность для того, чтобы каждый сезон, каждые каникулы наши юные мурманчане приходили в оздоровительные лагеря. Они не только здесь отдыхают, интересно отдыхают, но и оздоравливаются. У них замечательное прекрасное питание. И я считаю, символически просто плата родительская за те шесть дней, которые находятся дети в лагере».

За смену родители отдадут всего 250 рублей. Открывать подобные оздоровительные учреждения на время каникул стало уже хорошей традицией. Всего 1191 ребенок отдыхает сейчас в лагерях на базах разных школ города. Также у юных мурманчан есть возможность отдохнуть и за пределами Мурманска.

Людмила Ананьина, начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета по образованию администрации города Мурманска: «Девяносто детишек у нас сейчас отдыхают в Ганвике, в Лапландии. Это оздоровительные учреждения Мурманской области. Кстати отдыхают совершенно на бесплатной основе. Вот сегодня мы проводили десять наших школьников в туристическую экспедицию по городам России. И практически вот сейчас у нас до конца декабря должно быть около трехсот детей. Мы должны отправить их в туристические экспедиции».

Возраст детей в лагерях разный. Но в этом году удивительным стало то, что и старшеклассники решили отдать предпочтение активному отдыху.

Людмила Ананьина, начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета по образованию администрации города Мурманска: «Это говорит о том, и меня это очень радует как начальника отдела, что у них очень интересные программы. Понимаете, у нас сегодня достаточно финансовых средств в городе, чтобы детям предложить очень интересные программы».

Мероприятий у ребят множество. Экскурсии, походы в кино, театры и библиотеки, участие в концертах и спортивных соревнованиях. Скучать не приходится. Вчера, например, школьники посетили ледокол Ленин.

Ксения Бондаренко, школьница: «Мы отвечали на вопросы, была викторина, там были игры. Наша команда, в которой я была, открыли сюрприз, и нам подарили подарочки маленькие».

Кушают ребята в лагере дважды в день. На обед идут с удовольствием. Выстраиваются парочками, несут с собой мыло - воспитатели за гигиеной следят усердно. Рацион питания широк - блюда из мяса и рыбы, овощи, фрукты, молочные продукты.

Вера Могилева, школьница: «Готовят вкусно!»

Ксения Бондаренко, школьница: «Вчера ели оладушки, а на обед борщ с картошкой и мясом».

Сейчас юные мурманчане готовятся отметить День народного единства. Одни разучивают песни и стихи, другие рисуют. Маленькая Арина говорит нам, что еще совсем не художник, но очень хочет им стать.

Арина Некрасова: «Расскажи пожалуйста, что ты такое рисуешь?

- Памятник Алеше.

А рядом что такое?

- Кремль. Москва».

Есть у ребят и свободная минутка поиграть в настольные игры. Максим Дерибин охотно рассказал нам правила своей любимой игры.

Максим Дерибин: «Ну вот тут разные карты. Вот, например, «Хоп-копыт», если ты его поставил, надо вот так руку поставить, и кто последний положил руку, берет несколько, две карты».

Жизнь в лагере кипит, домой уходить никто не хочет.

Татьяна Могилева, воспитатель: «Все до конца, все с удовольствием, все с интересом. Вон видите, нас много, оживленно, да. Мы с удовольствием ходим в лагерь».

Следующая смена в лагерях Мурманска начнется в декабре. Если вы не знаете, чем занять своего ребенка на каникулах, смело отправляйте его в школьный оздоровительный лагерь!