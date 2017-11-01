Ковчег с мощами новомучеников и исповедников Русской Церкви побывал в Умбе

В год 100-летия Революции и начала гонений на церковь по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в епархии Русской Православной Церкви приносится ковчег с 54 частицами мощей святых новомучеников и исповедников XX века.

Об этом сообщает официальный сайт Североморской епархии.

Среди епархий, принимающих эту святыню, и Североморская. 30 и 31 октября святыня находилась во втором кафедральном центре — Умбе. К ней приложились жители Умбы и многочисленные паломники из ближайших городов и посёлков.

В ковчеге присутствуют мощи таких святых как святитель Тихон Московский, священномученики Иларион Верейский, Никодим Белгородский, святители-исповедники Лука Крымский и Николай Алма-Атинский, преподобномученицы Елизавета и Варвара.

У внесённого ковчега был отслужен молебен новомученикам, после которого отец Никодим обратился к присутствующим со словом назидания о духовном и историческом смысле подвига страдальцев за Христа ХХ века.

Весь день у ковчега духовенством кафедрального прихода совершались молебны новомученикам и исповедникам Церкви Русской. Поздним вечером святыня убыла в поморское село Варзугу, после которой должна посетить ещё два флотских города-гарнизона на севере епархии.