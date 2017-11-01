Нетрезвый житель Кандалакши попытался скрыться от дорожной полиции

28 октября сотрудниками Госавтоинспекции в Кандалакше был замечен автомобиль «ВАЗ-21099».

Полицейские приняли решение остановить легковушку для проверки документов. Однако водитель на требование инспекторов не отреагировал и продолжил ехать. Сотрудники полиции приняли решение о преследовании.

Доехав до конца дома, «ВАЗ» все-таки остановился. Сотрудник ДПС вышел из служебного автомобиля, но в этот момент нарушитель нажал на педаль газа.

Полицейский успел подбежать к машине. Он попытался дотянуться до ключа зажигания через открытое окно, требуя при этом немедленно остановить автомобиль. Однако водитель проигнорировал его слова.

Повиснув на двери легковушки, сотрудник ГИБДД пробежал несколько метров рядом с движущимся автомобилем, после чего сумел перехватить рулевое колесо.

В этот момент водитель потерял контроль над управлением и съехал на обочину.

Машиной управлял житель Кандалакша 1992 года рождения. Молодой человек имел видимые признаки алкогольного опьянения.

Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, однако, северянин отказался, поэтому был направлен в медучреждение. Там дежурный врач зафиксировал состояние алкогольного опьянения.

За нарушение ПДД сотрудниками дорожной полиции составлены административные протоколы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке.

Молодого человека может ожидать штраф - 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Видео: УМВД России по Мурманской области