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Опубликовано видео обследования лежащего на дне Баренцева моря Ми-8

13:0201 ноября 2017Просмотров: 101

На видео видно, как российские спасатели готовят аквалангистское оборудование, а затем совершают погружение. Специалисты МЧС также настраивают радиооборудование и готовят к спуску беспилотный батискаф.

Фюзеляж вертолета на дне оказался практически целым. Он погрузился в ил неглубоко. Вертолет лежит на винте, корпус машины не имеет значительных повреждений.

Идет подготовка к подъему вертолета на поверхность.

Как сообщалось ранеенорвежские спасатели подняли со дна Баренцева моря труп одного из членов экипажа упавшего Ми-8.

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