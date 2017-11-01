16+
=-5°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

После предписания Госжилинспекции в мурманских домах возобновился ремонт

14:0301 ноября 2017Просмотров: 20

По предписанию Госжилинспекции Мурманской области управляющие компании отремонтировали подъезд и кровлю, заменили перекрытие и пол в квартире.

Государственные жилищные инспекторы Мурманской области провели 14 выездных проверок исполнения требований ранее выданных предписаний.

По требованию инспекции «Севжилсервис» выполнил косметический ремонт подъезда дома 11 по улице Гаджиева в Мурманске. А управляющая организация «ЖЭК» заменила перекрытия и покрытие пола в жилом помещении дома 11 по улице Карла Либкнехта в Мурманске.

«Октябрьское ЖЭУ» выполнило работы по локальному ремонту кровельного покрытия в объеме, исключающем залитие жилых помещений и лестничной клетки верхнего этажа в доме 11 на Театральном бульваре в Мурманске. В связи с исполнением предписания сняты с контроля инспекции.

Согласно требованию предписания управляющей организацией «УК Мурманремстрой» в адрес инспекции представлено заключение по результатам технического диагностирования внутридомового газового оборудования дома 6 по улице Баумана, домов 4, 6, и 20 по улице Щербакова в Мурманске, в соответствии с которым оборудование допущено к дальнейшей эксплуатации.

Также выполнено предписание инспекции в адрес управляющей компании «УК Заполярный город» о восстановлении работоспособности водонагревателя для обеспечения жителей дома 7 по Кольскому проспекту в Мурманске бесперебойным круглосуточным водоснабжением и о приведении помещения теплового пункта в удовлетворительное санитарно-техническое состояние, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В отношении управляющих организаций, не исполнивших требования предписаний инспекции по истечении установленного срока, будут рассмотрены вопросы о возбуждении административного производства, а также о понуждении к исполнению требований предписаний в судебном порядке.

Читайте также
В Мурманской области сын избил мать ногами по головеВ Кандалакше из пожара спасли 14 человекВ Кандалакше спасатели учились ликвидировать чрезвычайную ситуациюОпубликовано видео обследования лежащего на дне Баренцева моря Ми-8
В Кандалакше медработница отправилась под суд за преступную халатностьХулиган из Заполярного несколько месяцев терроризировал жителей городаСегодня газете «Терский берег» исполнилось 85 летВ Печенгском районе прошла профилактическая операция «Пешеход»В Мурманске посетитель бара порезал ножом незнакомого мужчинуЗа кражу спиртного и свинины мурманчанину грозит лишение свободы
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс