После предписания Госжилинспекции в мурманских домах возобновился ремонт

По предписанию Госжилинспекции Мурманской области управляющие компании отремонтировали подъезд и кровлю, заменили перекрытие и пол в квартире.

Государственные жилищные инспекторы Мурманской области провели 14 выездных проверок исполнения требований ранее выданных предписаний.

По требованию инспекции «Севжилсервис» выполнил косметический ремонт подъезда дома 11 по улице Гаджиева в Мурманске. А управляющая организация «ЖЭК» заменила перекрытия и покрытие пола в жилом помещении дома 11 по улице Карла Либкнехта в Мурманске.

«Октябрьское ЖЭУ» выполнило работы по локальному ремонту кровельного покрытия в объеме, исключающем залитие жилых помещений и лестничной клетки верхнего этажа в доме 11 на Театральном бульваре в Мурманске. В связи с исполнением предписания сняты с контроля инспекции.

Согласно требованию предписания управляющей организацией «УК Мурманремстрой» в адрес инспекции представлено заключение по результатам технического диагностирования внутридомового газового оборудования дома 6 по улице Баумана, домов 4, 6, и 20 по улице Щербакова в Мурманске, в соответствии с которым оборудование допущено к дальнейшей эксплуатации.

Также выполнено предписание инспекции в адрес управляющей компании «УК Заполярный город» о восстановлении работоспособности водонагревателя для обеспечения жителей дома 7 по Кольскому проспекту в Мурманске бесперебойным круглосуточным водоснабжением и о приведении помещения теплового пункта в удовлетворительное санитарно-техническое состояние, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В отношении управляющих организаций, не исполнивших требования предписаний инспекции по истечении установленного срока, будут рассмотрены вопросы о возбуждении административного производства, а также о понуждении к исполнению требований предписаний в судебном порядке.