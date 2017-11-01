Пожар, погоня и ДТП. Сводка происшествий, которые случились в Мурманской области за минувшие сутки

Пожары, погони и аварии на дороге. Смотрите далее - обзор происшествий за минувшие сутки в нашей рубрике «новости короткой строкой».

Погоня за пьяным водителем в Кандалакше. Сотруднику ДПС пришлось преследовать нарушителя практически на «своих двоих». Подозрительную «Девятку» остановили для проверки документов, но как только полицейский направился к автомобилю, водитель решил дать дёру и нажал на газ. Сотрудник ГИБДД уже на ходу попытался через открытое окно дотянуться до ключа зажигания, но в итоге просто повис на двери. Впрочем, через сотню метров пьяный водитель «девятки» потерял управление и съехал на обочину.



Две аварии за минувшие сутки закончились травмами. На трассе «Кола» после столкновения двух иномарок водитель одной из них был госпитализирован. Также вчера вечером водитель «Лады» сбил 56-летнюю женщину на проспекте Ленина. В итоге, её пришлось отправить в больницу. Всего за минувшие сутки в Мурманской области было зафиксировано 1596 нарушений ПДД.



Сегодня утром в Кандалакше случился пожар в жилом доме. Загорелась одна из квартир на третьем этаже пятиэтажки. Однако из-за сильного дыма и по требованиям безопасности, эвакуировали все прилегающие квартиры. Всего в этот день кандалакшские пожарные эвакуировали 14 человек и 4 зверя. Погибших нет, а вот жительницу загоревшейся квартиры доставили в больницу.