16+
!-5°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Сегодня в Мурманске открывается фотовыставка «Глазами северян»

09:4501 ноября 2017Просмотров: 116

1 ноября в 18.30 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3, мраморное фойе) состоится открытие традиционной ежегодной фотовыставки «Глазами северян». 

На фотовыставке будут представлены 40 лучших авторских работ членов фотостудии «Мурманск»: портреты, пейзажи, жанровые сцены и репортажи, рассказывающие о природе и людях нашего края.

Фотостудия «Мурманск» объединяет любителей фотографии различных возрастов и профессий. Лучшие работы членов фотостудии экспонировались не только в России, но и за рубежом.

За время своего творческого существования фотохудожники накопили богатый краеведческий и этнографический материал.

Контактность, готовность к диалогу, стремление узнать что-то новое, желание поделиться опытом – вот качества, присущие фотографам фотостудии «Мурманск».

Читайте также
1 ноября – День судебного пристава«Умный светофор» в Вологде регулирует работу зеленого сигнала в зависимости от транспортного потокаОбщественный совет при УФСИН оказал помощь начинающей художнице-осуждённойКовчег с мощами новомучеников и исповедников Русской Церкви побывал в Умбе
В главной базе Северного флота прошли занятия по правилам ношения военной формы одеждыС 1 ноября доступ к заблокированным сайтам через VPN-сервисы и анонимные сети окажется под запретомВ Мурманской области ожидается переменная облачность и небольшой снегПолный ягель уже месяц на экранах!Где чаще всего совершаются преступления в нашем регионе?Судно сейсморазведки получило имя «Академик Примаков»
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс