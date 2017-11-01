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Северный флот выступил с инициативой присвоить новому катеру проекта «Грачонок» имя «Валерий Федянин»

15:2501 ноября 2017Просмотров: 37

На Северном флоте подготовлены предложения в адрес Главного командования ВМФ России о присвоении новому противодиверсионному катеру проекта «Грачонок» имени командира бригады морской пехоты Северного флота полковника Валерия Федянина, погибшего при выполнении гуманитарной миссии в Сирийской Арабской Республике.

Эту инициативу сослуживцев полковника Валерия Федянина поддержал командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

Предложение о наименовании катера, поступившего на вооружение отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Кольской флотилии разнородных сил, по поручению командующего Северным флотом уже направлены на рассмотрение в Главкомат ВМФ.

В настоящее время противодиверсионный катер завершает комплекс государственных ходовых испытаний, после чего на нём будет торжественно поднят Военно-морской флаг.

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