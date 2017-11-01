Телепрограмма на 2 ноября (четверг)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Четверг, 2 ноября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)

Программа для автолюбителей.

10:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

11:00 Дежурный ангел-1. 3 серия. Сериал (16+)

Россия. 2010 г.

Драма.

Режиссер Павел Игнатов.

В ролях: Алексей Кортнев, Ольга Ломоносова, Виталий Емашов, Александр Рапопорт, Михаил Ремизов, Иван Агапов, Андрей Андреев, Егор Новокшонов, Руслан Ягудин, Елена Рода.

Мистическая драма об отношениях человека и ангела. Евгения — талантливый хирург — после электрического удара и перенесенной вследствие него клинической смерти становится обладательницей странных способностей. Теперь она может общаться с душами умерших. "Случайная" встреча со странным незнакомцем Павлом, который представляется ей Ангелом, переворачивает всю ее жизнь.

11:50 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Арктическая пустыня.

12:00 Язь против еды. Документальный цикл (16+)

Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.

12:30 Телегазета (12+)

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

13:45 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

14:00 Обычаи царского двора. Документальный фильм (16+)

Фильм посвящен традициям и быту императорского дома Романовых. О том, как жили русские цари, большинство из нас имеет весьма туманное представление. В 18-19 веках обыватели были уверены: цари «едят на золоте» и «ходят в соболях». Как жили члены царской фамилии на самом деле? Из чего складывались их будни и как отмечались праздники? Почему в середине 19 века иностранцы называли русский двор одним из самых изысканных в Европе?

14:52 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Лагерь юных натуралистов.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)

В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители Камбоджи, индийские джайны…

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Язь против еды. Документальный цикл (16+)

Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.

17:00 Познавательная программа (12+)

Что мы знаем о банковских пластиковых картах?

Марианская впадина.

Приливы и отливы.

17:22 Мультимир (12+)

Лига Watchcar. Битвы чемпионов.

Фиксики.

Сказки-засыпайки. Шапка-невидимка.

Мы живем в России.

17:55 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Заповедное кино.

18:00 Телегазета (12+)

18:30 Воспитать для престола. Документальный фильм (16+)

Фильм посвящен традициям воспитания и обучения российских престолонаследников. Кто учил русских царей? Откуда взялась традиция доверять воспитание цесаревичей иностранцам? Почему идее о «демократичном» обучении престолонаследников рядом с детьми дворян не дано было осуществиться? С чем связана странная безучастность родителей к воспитанию собственных детей? Мы рассказываем неизвестные подробности того, как росли царские дети.

19:24 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заполярные страусы. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

Об экономике и финансах - понятным языком.

20:20 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

20:30 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

20:45 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)

Программа для автолюбителей.

21:00 Дежурный ангел-1. 4 серия. Сериал (16+)

Россия. 2010 г.

Драма.

Режиссер Павел Игнатов.

В ролях: Алексей Кортнев, Ольга Ломоносова, Виталий Емашов, Александр Рапопорт, Михаил Ремизов, Иван Агапов, Андрей Андреев, Егор Новокшонов, Руслан Ягудин, Елена Рода.

Мистическая драма об отношениях человека и ангела. Евгения — талантливый хирург — после электрического удара и перенесенной вследствие него клинической смерти становится обладательницей странных способностей. Теперь она может общаться с душами умерших. "Случайная" встреча со странным незнакомцем Павлом, который представляется ей Ангелом, переворачивает всю ее жизнь.

21:47 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Альтер эго.

Сейдозеро. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

22:00 Новости ТВ-21 (16+)

22:30 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

Об экономике и финансах - понятным языком.

22:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

23:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

23:15 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)

Программа для автолюбителей.

23:30 Последнее королевство. 4 серия. Сериал (16+)

Великобритания. 2015 г.

Исторический боевик, мелодрама.

Режиссеры Питер Хор, Энтони Бирн, Бен Чанан.

В ролях: Александр Дреймон, Иэн Харт, Дэвид Доусон, Eliza Butterworth, Гарри МакИнтайр, Саймон Кунц, Эмили Кокс, Тобиас Зантельман, Ева Бертистл, Пери Баумейстер.

Действие разворачивается во времена правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у датских викингов. Главный герой - потомок благородного саксонского рода Утред, в младенчестве похищенный данами. Воспитанный как викинг, в очень непростой момент жизненного выбора молодой воин должен решить для себя, чью сторону он примет в решающих сражениях за судьбу Британии.

00:33 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

Об экономике и финансах - понятным языком.

01:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

02:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

02:15 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)

Программа для автолюбителей.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Последнее королевство. 4 серия. Сериал (16+)

Великобритания. 2015 г.

Исторический боевик, мелодрама.

Режиссеры Питер Хор, Энтони Бирн, Бен Чанан.

В ролях: Александр Дреймон, Иэн Харт, Дэвид Доусон, Eliza Butterworth, Гарри МакИнтайр, Саймон Кунц, Эмили Кокс, Тобиас Зантельман, Ева Бертистл, Пери Баумейстер.

Действие разворачивается во времена правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у датских викингов. Главный герой - потомок благородного саксонского рода Утред, в младенчестве похищенный данами. Воспитанный как викинг, в очень непростой момент жизненного выбора молодой воин должен решить для себя, чью сторону он примет в решающих сражениях за судьбу Британии.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:30 Политическая гостиная. КПРФ (16+)

05:45 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)