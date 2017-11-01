16+
!-5°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

«Умный светофор» в Вологде регулирует работу зеленого сигнала в зависимости от транспортного потока

10:4501 ноября 2017Просмотров: 34

«Умный светофор» в Вологде начал собирать информацию о транспортном потоке. С помощью видеодетекторов, закрепленных на выносных консолях, ведется сбор информации о дорожном потоке.

В дальнейшем объект будет работать в гибком режиме, автоматически регулируя время зеленого сигнала по разным направлениям в зависимости от плотности потока машин.

Об этом сообщает "Медиа Центр". 

«Эти данные внесут в программу и после ее запуска объект заработает в гибком режиме. Благодаря этим видеодетекторам светофор сможет автоматически увеличивать или уменьшать время  в пределах заданного отрезка времени и тем самым регулировать движение автомобилей в разных направлениях в зависимости от плотности движения», – говорит заместитель директора по производству  «Дорремстрой» Андрей Губин.

Планируется, что в дальнейшем «умные светофоры» поставят еще на двух перекрестах Вологды. 

 

Читайте также
1 ноября – День судебного приставаОбщественный совет при УФСИН оказал помощь начинающей художнице-осуждённойКовчег с мощами новомучеников и исповедников Русской Церкви побывал в УмбеВ главной базе Северного флота прошли занятия по правилам ношения военной формы одежды
Сегодня в Мурманске открывается фотовыставка «Глазами северян»С 1 ноября доступ к заблокированным сайтам через VPN-сервисы и анонимные сети окажется под запретомВ Мурманской области ожидается переменная облачность и небольшой снегПолный ягель уже месяц на экранах!Где чаще всего совершаются преступления в нашем регионе?Судно сейсморазведки получило имя «Академик Примаков»
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс