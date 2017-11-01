«Умный светофор» в Вологде регулирует работу зеленого сигнала в зависимости от транспортного потока

«Умный светофор» в Вологде начал собирать информацию о транспортном потоке. С помощью видеодетекторов, закрепленных на выносных консолях, ведется сбор информации о дорожном потоке.

В дальнейшем объект будет работать в гибком режиме, автоматически регулируя время зеленого сигнала по разным направлениям в зависимости от плотности потока машин.

Об этом сообщает "Медиа Центр".

«Эти данные внесут в программу и после ее запуска объект заработает в гибком режиме. Благодаря этим видеодетекторам светофор сможет автоматически увеличивать или уменьшать время в пределах заданного отрезка времени и тем самым регулировать движение автомобилей в разных направлениях в зависимости от плотности движения», – говорит заместитель директора по производству «Дорремстрой» Андрей Губин.

Планируется, что в дальнейшем «умные светофоры» поставят еще на двух перекрестах Вологды.