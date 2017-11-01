В Апатитах заменили насос, прослуживший 45 лет

Специалистами предприятия «Апатитыводоканал» в октябре месяце введена в эксплуатацию модульная комплексная канализационная насосная станция №5 производительностью 480 м3 в сутки.

С помощью нового насоса удалось снизить эксплуатационные затраты работы системы водоотведения в Апатитах и вывести из эксплуатации устаревшей и физически изношенной КНС-5, срок службы которой составил 45 лет, сообщает официальный сайт Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

Суммарные затраты на реализацию проекта составили 1 500 000 рублей.