В главной базе Северного флота прошли занятия по правилам ношения военной формы одежды

Вчера в североморском Доме офицеров флота военной комендатурой гарнизона с привлечением специалистов вещевой службы района базирования были организованы демонстрационные занятия по правильному ношению военной формы одежды и знаков различия военнослужащих частей гарнизона.

В занятии приняли участие должностные лица, отвечающие за вещевое обеспечение, выдачу и подгонку обмундирования военнослужащим - начальники вещевых служб соединений и частей, а также старшины подразделений, дислоцированных на территории главной базы Северного флота.

Во время проведения теоретической части участники занятия были ознакомлены с требованиями руководящих документов, регламентирующих правила ношения военной формы одежды и её виды для каждого рода войск.

В практической части занятия были продемонстрированы установленные образцы военного обмундирования и размещение на них наград и знаков различия, сообщает пресс-служба Северного флота.

Командование Северного флота непримиримо борется с нарушениями правил ношения военной формы одежды военнослужащих в гарнизоне.

Ежедневно в составе гарнизонного наряда главной базы флота действуют военные патрули, которые следят за соблюдением военнослужащими правопорядка, воинской дисциплины, а также контролируют правильность ношения военной формы.