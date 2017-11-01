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В Кандалакше медработница отправилась под суд за преступную халатность

12:4701 ноября 2017Просмотров: 168

Судебной коллегией по уголовным делам Мурманского областного суда оставлен без изменения приговор Кандалакшского районного суда в отношении жительницы Кандалакши.

Указанным приговором осужденная, являющаяся медицинским работником, признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Женщине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Осужденная вину в совершении преступления не признала, приговор обжаловала.

По мнению подсудимой, выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, в судебном заседании ее вина не была доказана, поэтому осужденная и ее защитник просили приговор отменить, полностью оправдав женщину.

Суд апелляционной инстанции признал доводы жалобы несостоятельными, согласившись с мнением гособвинителя о законности приговора Кандалакшского районного суда, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.

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