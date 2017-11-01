В Кандалакше молодой человек накопил 19 штрафов за нарушения ПДД

В августе 2017 года сотрудниками Госавтоинспекции Кандалакши к административной ответственности неоднократно был привлечен молодой человек 1997 года рождения.

Его останавливали за управление автомобилем без прав, за не пристёгнутый ремень безопасности, а также за управление автомобилем, который не был зарегистрирован в установленном порядке.



В общей сложности за нарушения ПДД в августе 2017 года он был привлечен к административной ответственности 19 раз. Общая сумма штрафа составила 100 тысяч 600 рублей.



В установленный законом срок штрафы оплачены не были. Теперь молодому человеку назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток, сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.