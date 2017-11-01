В Кандалакше спасатели учились ликвидировать чрезвычайную ситуацию

31 октября в Кандалакше состоялось комплексное учение по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов на объекте кандалакшской теплосети.

В нем принимали участие специалисты пожарной части, работники теплосети, в качестве посредника - начальник ОНД Кандалакшского и Терского районов подполковник внутренней службы Андрей Панов.

На учении отрабатывались вопросы оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации, организации взаимодействия различных служб, проведения аварийно-спасательных работ и достаточности сил и средств при ликвидации разливов нефтепродуктов с учетом разлившегося объема, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.