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В Кандалакше спасатели учились ликвидировать чрезвычайную ситуацию

13:1501 ноября 2017Просмотров: 92

31 октября в Кандалакше состоялось комплексное учение по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов на объекте кандалакшской теплосети.

В нем принимали участие специалисты пожарной части, работники теплосети, в качестве посредника - начальник ОНД Кандалакшского и Терского районов подполковник внутренней службы Андрей Панов.

На учении отрабатывались вопросы оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации, организации взаимодействия различных служб, проведения аварийно-спасательных работ и достаточности сил и средств при ликвидации разливов нефтепродуктов с учетом разлившегося объема, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

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