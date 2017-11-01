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В Мурманске цены на топливо за неделю не выросли

11:3001 ноября 2017Просмотров: 106

Мурманское УФАС России) проводит мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. 

Специалисты Мурманского УФАС России представляют данные за период с 23 октября 2017 года по 29 октября 2017 года. 

Результаты мониторинга розничных цен: 

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:

АИ-92

38,60 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

41,40 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим           

42,40 руб.

изменений не зафиксировано

 

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: 

АИ-92

39,94 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

42,74 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим           

43,20 руб.

увеличение на 10 коп.

 

У независимого продавца - ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: 

АИ-92

в среднем 38,88 руб.

увеличение на 04 коп.

АИ-95

в среднем 41,77 руб.

увеличение на 15 коп.

Дт/зим           

в среднем 42,88 руб.

изменений не зафиксировано

 

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: 

АИ-92

38,60 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

41,40 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

43,40 руб.

изменений не зафиксировано

 

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:

АИ-92

39,25 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

42,19 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим           

43,15 руб.

изменений не зафиксировано

 

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: 

АИ-92

38,80 руб.

изменений не зафиксировано

АИ-95

41,60 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

42,60 руб.

изменений не зафиксировано

 

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: 

АИ-92

38,79 руб.

изменений не зафиксировано.

АИ-95

41,69 руб.

изменений не зафиксировано

Дт/зим

42,89 руб.

изменений не зафиксировано
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