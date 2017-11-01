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В Мурманске посетитель бара порезал ножом незнакомого мужчину

12:0001 ноября 2017Просмотров: 77

В полицию Мурманска в ночь с 30 на 31 октября от посетителей бара, расположенного по улице Шмидта, поступило сообщение о том, что в развлекательном заведении происходит драка. В ходе нее одному из мужчин причинено ножевое ранение.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. Потерпевший – житель поселка Молочный 1990 года рождения – с колото-резанными ранами бедра был госпитализирован.

Опросив свидетелей инцидента, сотрудники полиции выяснили, что у потерпевшего произошел конфликт с другим посетителем заведения. В ходе ссоры злоумышленник, используя нож в качестве оружия, нанес несколько ударов потерпевшему в область бедра.

Подозреваемого в причинении вреда здоровью задержали и доставили в первомайский отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее не судимый безработный мурманчанин 1983 года рождения признался в содеянном, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Мурманску.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, - лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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