В Мурманской области сын избил мать ногами по голове

В дежурную часть полиции Кандалакши поступило сообщение из больницы о госпитализации 57-летней местной жительницы. У женщины были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные ушибы.

Сотрудники полиции опросили потерпевшую, которая пояснила, что телесные повреждения ей причинил сын, с которым она проживает в одной квартире.

Мужчина бил свою мать ногами по голове, а также по различным частям тела.

Повреждения, полученные пострадавшей, расцениваются медиками, как средний вред здоровью.

Подозреваемый был задержан полицейскими по месту жительства.

Неработающий, ранее судимый за аналогичное преступление 37-летний мужчина признался в содеянном. Причину агрессии, побудившей его к нападению, он объяснить не смог.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

За содеянное мужчину может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.