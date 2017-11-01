В Печенгском районе прошла профилактическая операция «Пешеход»

С 23 по 29 октября 2017 года на территории Печенгского района Мурманской области прошла профилактическая операция «Пешеход».

Напомним, цель этого оперативно-профилактического мероприятия - сокращение числа дорожных происшествий с участием пешеходов на территории Печенгского района.

Сотрудники ДПС несли службу вблизи оживленных пешеходных пешеходов и больших перекрестков в Заполярном и Никеле.Проводили профилактическую работу как среди водителей, не предоставляющих преимущество в движении пешеходам на нерегулируемых перекрестках, так и среди самих пешеходов, переходящих проезжую часть в неположенных местах.

Так, за указанный период времени проведения операции сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Печенгскому району было выявлено 117 административных правонарушений, в их числе: к административной ответственности привлечено 28 пешеходов, 5 водителей, выявлено 13 нарушений ПДД несовершеннолетними.

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий, и формирования у детей устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения, инспекторами ДПС было проведено 13 бесед в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, расположенных на территории Печенгского района Мурманской области.

Автоинспекторы ОГИБДД напоминают пешеходам, что нужно крайне осторожно переходить проезжую часть, не бежать, не выходить неожиданно из-за припаркованных транспортных средств, так как водитель может не успеть во время затормозить, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Печенгскому району.