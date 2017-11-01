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За кражу спиртного и свинины мурманчанину грозит лишение свободы

11:4501 ноября 2017Просмотров: 84

На пульт Центра оперативного управления нарядами ОВО Росгвардии по г. Мурманску поступил сигнал из торгового центра. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд группы задержания.

К прибывшим «по тревоге» сотрудникам Росгвардии обратились работники охраны торгового центра  и рассказали, что остановили мужчину, который взял с прилавка бутылку водки емкостью 0.7 л, три килограмма свинины и автомобильный органайзер – «джентльменский набор» он пронес мимо кассовой зоны, не оплатив.

Гражданин 1983 года рождения был задержан сотрудниками вневедомственной охраны по подозрению в совершении кражи и доставлен в отдел полиции  для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.

В настоящее время в отношении задержанного мурманчанина сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. 

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