Завтра ночью в Мурманской области без осадков

Переменная облачность. Местами небольшой, днем на западе области умеренный снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер ночью северо-западный, западный 2-7 м/с, на востоке области 9-14 м/с, днем южный, юго-западный 7-12 м/с, на северо-западе 12-17 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -14-19°, днем -2-7°, на востоке до -12°. Гололедица.

Прогноз погоды на 2 ноября по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -13..-15 -3..-5 без осадков небольшой снег Умба -11..-13 -3..-5 без осадков небольшой снег Полярные Зори -12..-14 -3..-5 без осадков небольшой снег Апатиты -13..-15 -3..-5 без осадков без осадков Кировск -13..-15 -3..-5 без осадков без осадков Ковдор -13..-15 -5..-7 без осадков снег Мончегорск -13..-15 -4..-6 без осадков небольшой снег Ловозеро -13..-15 -4..-6 без осадков без осадков Оленегорск -13..-15 -4..-6 без осадков небольшой снег Никель -10..-12 -3..-5 без осадков снег Заполярный -9..-11 -3..-5 без осадков снег Североморск -8..-10 -2..-4 без осадков небольшой снег Мурманск -8..-10 -2..-4 без осадков небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 2 ноября