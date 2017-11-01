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Завтра ночью в Мурманской области без осадков

14:3501 ноября 2017Просмотров: 82

Переменная облачность. Местами небольшой, днем на западе области умеренный снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер ночью северо-западный, западный 2-7 м/с, на востоке области 9-14 м/с, днем южный, юго-западный 7-12 м/с, на северо-западе 12-17 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -14-19°, днем -2-7°, на востоке до -12°. Гололедица.

Прогноз погоды на 2 ноября по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-13..-15

-3..-5

без осадков

небольшой снег

Умба

-11..-13

-3..-5

без осадков

небольшой снег

Полярные Зори

-12..-14

-3..-5

без осадков

небольшой снег

Апатиты

-13..-15

-3..-5

без осадков

без осадков

Кировск

-13..-15

-3..-5

без осадков

без осадков

Ковдор

-13..-15

-5..-7

без осадков

 снег

Мончегорск

-13..-15

-4..-6

без осадков

небольшой снег

Ловозеро

-13..-15

-4..-6

без осадков

без осадков

Оленегорск

-13..-15

-4..-6

без осадков

небольшой снег

Никель

-10..-12

-3..-5

без осадков

снег

Заполярный

-9..-11

-3..-5

без осадков

 снег

Североморск

-8..-10

-2..-4

без осадков

небольшой снег

Мурманск

   -8..-10

-2..-4

без осадков

небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 2 ноября

Температура воздуха

утром -8..-10

днем -2..-4

вечером -2..-4

Осадки

без осадков

небольшой снег

небольшой снег
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