Завтра ночью в Мурманской области без осадков

Переменная облачность. Местами небольшой, днем на западе области умеренный снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер ночью северо-западный, западный 2-7 м/с, на востоке области 9-14 м/с, днем южный, юго-западный 7-12 м/с, на северо-западе 12-17 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -14-19°, днем -2-7°, на востоке до -12°. Гололедица.
Прогноз погоды на 2 ноября по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-13..-15
|
-3..-5
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Умба
|
-11..-13
|
-3..-5
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Полярные Зори
|
-12..-14
|
-3..-5
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-13..-15
|
-3..-5
|
без осадков
|
без осадков
|
Кировск
|
-13..-15
|
-3..-5
|
без осадков
|
без осадков
|
Ковдор
|
-13..-15
|
-5..-7
|
без осадков
|
снег
|
Мончегорск
|
-13..-15
|
-4..-6
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Ловозеро
|
-13..-15
|
-4..-6
|
без осадков
|
без осадков
|
Оленегорск
|
-13..-15
|
-4..-6
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Никель
|
-10..-12
|
-3..-5
|
без осадков
|
снег
|
Заполярный
|
-9..-11
|
-3..-5
|
без осадков
|
снег
|
Североморск
|
-8..-10
|
-2..-4
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Мурманск
|
-8..-10
|
-2..-4
|
без осадков
|
небольшой снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 2 ноября
|
Температура воздуха
|
утром -8..-10
|
днем -2..-4
|
вечером -2..-4
|
Осадки
|
без осадков
|
небольшой снег
|
небольшой снег