Звезды баскетбола на юбилее спортшколы имени Блохина. В Мурманске отметили 20-летие кузницы баскетбольных кадров

В Мурманске отметили юбилей детско-юношеской спортивной школы имени Виктора Блохина. В этом году кузнице баскетбольных кадров исполнилось 20 лет. Особым подарком стал приезд молодежной команды «ЦСКА» и легендарного спортсмена, олимпийского чемпиона Сергея Тараканова.

Семикратный чемпион СССР, трижды чемпион Европы, чемпион мира и Олимпиады в Сеуле. Сергей Тараканов объездивший полмира впервые посетил Мурманск. Здесь он вместе с молодежкой ЦСКА и одним из лучших тренеров России Максимом Шарафаном.



Приезд звезд баскетбола стал возможен благодаря компании «Норникель». Промышленный гигант ведет активную работу по популяризации спорта, привлекая к этому профессиональных спортсменов. По приглашению «Норникеля» Мончегорск и «Кольскую ГМК» посещали Сергей Гимаев, Денис Панкратов, Сергей Панов, Владимир Кондра, Иван Едешко и другие. А теперь в Мурманск приехали игроки ЦСКА и Сергей Тараканов.



Сергей Тараканов, олимпийский чемпион: «Мяч пинать или мяч бросать - это одно, нужно еще становится нормальными людьми, понимать ценности в жизни. И эти поездки тоже что-то добавляют, мне кажется, это важно».



Спортсмены приехали, чтобы поздравить с юбилеем спортивную школу имени Виктора Блохина, над которой шефствует мурманский транспортный филиал «Норникеля».



Максим Кулебакин, директор спортшколы имени В. Блохина: «Мы просто соседи территориально, у нас половина школы занимается в спорт зале МВД, и вот недавно открылся там транспортный филиал».

Александр Кондаков, директор мурманского транспортного филиала компании «Норникель»: «Мы очень верим в то, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать не только развитию баскетбола в Мурманске и Мурманской области, но и даст шанс талантливым ребятам попасть в клуб «ЦСКА», и не только в клуб, но и в сборную России».



Празднование юбилея продолжилось концертом, для воспитанников, их родителей и тренеров. Перед ними выступили танцевальные и спортивные коллективы города. Мурманский транспортный филиал «Норникеля» приготовил именинникам сладкий торт, Сергей Тараканов вручил школе мяч с автографами игроков ЦСКА, а капитан команды поздравил с экрана.



«На правах капитана хочу поздравить всех тренеров, игроков, руководство школы номер 8 с юбилеем. Мы не можем вас поздравить лично, так как у нас матч единой лиги ВТБ с ВЭФом. Мы желаем вам удачи и побед, стремитесь к вашим целям, всегда радуйте болельщиков и своих близких. Мы всегда рады вас поддержать и видеть на наших матчах. Вперед!»



Воспитанники 8 школы смогли поучаствовать в мастер-классе, который провели тренер молодежки ЦСКА Максим Шарафан и легендарный Сергей Тараканов. Они учили юных баскетболистов правильной технике паса, работе ног, защите и передвижению по площадке.



Фёдор Залесный, юный баскетболист: «Когда мы на тренировках, мы в подробностях не проходили это все, а здесь узнал подробности, узнал, как ноги ставить».

Всеволод Репин, юный баскетболист: «Это было очень круто, потому что они встречались с мировыми звездами. Серьезно? Ну, ЦСКА!»

Все упражнения будущие звезды баскетбола отрабатывали с юниорами ЦСКА. Старшие товарищи обращали внимание на недочеты и помогали малышам в освоении техники.

Василий Посредников, игрок молодежной команды «ЦСКА»: «Если они хотят, то надо стараться, работать каждый день, верить и рано или поздно у них получится».



Максим Шарафан, главный тренер молодежной команды «ЦСКА»: «Я думаю, что баскетбол делает популярным как раз массовость, любовь всех окружающих к этому виду спорта. Мы думаем, что важно, чтобы ребята любили игру, любили то, что делают. В течение всей жизни несли эту любовь и, возможно, потом передавали своим детям».



Сергей Тараканов, олимпийский чемпион: «Всегда приятно и удивительно, что в таком суровом крае баскетбол любят и играют на высшем уровне. Я надеюсь, что их будет больше, всегда надеюсь».



Свой класс мурманские баскетболисты смогли показать в товарищеской игре с молодежкой ЦСКА. Борьба была упорная, северянам все время приходилось догонять, и по итогам матча с разницей всего в три очка победили гости.



Но визит московских баскетболистов на север не ограничился лишь спортивными событиями. Юниоры ЦСКА посетили авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и побывали в мурманском транспортном филиале «Норникеля», где узнали о его работе. Пообщались с сотрудниками, сделали фото на память. Спортсмены вручили руководству МТФ подарки и пообещали, что приедут на север еще.