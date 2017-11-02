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16 ноября в Мурманской области состоится Форум по безопасности дорожного движения стран Баренцева региона.

12:4602 ноября 2017Просмотров: 31

16 ноября в рамках VI Мурманской Международной деловой недели состоится Форум по безопасности дорожного движения стран Баренцева региона.

Его организаторами выступают Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами и Правительство Мурманской области.

Запланировано, что в рамках форума состоится обсуждение актуальных вопросов развития дорожной сети Баренцева региона, реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, регулирования движения тяжеловесного транспорта, сохранности автомобильных дорог, применения инновационных материалов для районов Крайнего Севера, мероприятий по сокращению аварийности на автодорогах и другие вопросы.

Также на полях форума состоится конкурс детского рисунка, серия встреч со школьниками на тему обеспечения безопасности дорожного движения.

Среди основных участников форума – представители Росавтодора, территориальных органов управления региональными и федеральными автомобильными дорогами, подрядные организации, дорожные администрации Норвегии, Финляндии, Швеции.

Узнать подробную информацию, а также зарегистрироваться в качестве участника мероприятия можно по телефону 8 (8152) 486-878 (Вадим Артищев, artishchev@gov-murman.ru).

С информацией о других мероприятиях VI ММДН, а также с новостями Мурманской международной деловой недели можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области, в группе ведомства в социальной сети «Вконтакте» по хэштегам: #ММДН #ДеловаяНеделя #ММДН2017 #MurmanskBusinessWeek #MIBW.

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