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4 ноября в Мурманске откроется выставка, посвященная юбилею Мурманской студии телевидения

15:0002 ноября 2017Просмотров: 81

4 ноября в 18.50 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, IV этаж, малый выставочный зал) в рамках ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» состоится торжественное открытие выставки «Сопка Варничная – по ту сторону «голубого экрана».

Выставка посвящена 60-летию Мурманской студии телевидения.

6 ноября 1957 года начала свое вещание Мурманская студия телевидения. Первая передача местного телевидения стала историческим событием Мурманской области – с нее началась 60-летняя история телевидения на Кольском Севере, летопись событий и фактов жизни мурманчан и жителей региона. 

Выставка расскажет об истории развития телевидения на Кольском Севере и творческом коллективе единомышленников. Посетители увидят фотографии, дипломы, грамоты и награды телекомпании, программы телевизионных передач 1960-1980-х гг. В экспозиции будут представлены уникальные предметы: телевизионная камера, которая произведена в Венгрии в 1966 г. и применялась на Мурманской студии телевидения в 1970-е годы, микрофон Юрия Корытного, корреспондента Мурманского радио и телевидения по Кировскому району, а также макеты оформления студии для различных передач.
 
Проведет экскурсию по выставке и подробно расскажет о творческой работе сотрудников телекомпании мурманский журналист, продюсер и режиссер Андрей Сычев.

Выставка будет работать до 20 декабря.

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