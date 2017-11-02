4 ноября в Мурманске пройдет фестиваль национальных культур «Мелодии дружбы»

4 ноября представители национально-культурных общественных объединений «Дома дружбы» примут участие в Х открытом фестивале национальных культур «Мелодии дружбы», посвященном Дню народного единства, в городе Мончегорске.

Мончегорский городской центр культуры всегда тепло встречает гостей из Мурманска. В этом году участники проекта «Дом дружбы» представят изделия народного творчества, старинные предметы быта и национальные костюмы, бережно передаваемые из поколения в поколение.

Также они привезут с собой творческую программу с выступлениями народного самодеятельного хора украинской песни «Джарела», чувашского ансамбля «Акатуй», белорусской вокальной группы «Завея». Зрители услышат песни на чувашском, узбекском, украинском, белорусском языках, а также познакомятся с культурой японского танца.



Фестиваль состоится 4 ноября в 15.00 в Мончегорском городском центре культуры (пр. Металлургов, 30/2).



Мероприятие организовано при поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и Регионального центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.