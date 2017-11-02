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4 ноября все три площадки мурманского художественного музея будут работать до позднего вечера

12:5402 ноября 2017Просмотров: 112

4 ноября 2017 года все три площадки Мурманского областного художественного музея будут работать до 23:00, чтобы представить посетителям специальные программы в рамках всероссийской акции «Ночь искусств»: концерты, мастер-классы, экскурсии, творческие конкурсы и многое другое. В этом году акция посвящена Дню народного единства и 100-летию Октябрьской революции. Её девиз — «Искусство объединяет».

В отделе народного искусства и ремёсел («Доме ремёсел») по адресу ул. Книповича, д. 23а «Ночь искусств» начнётся в 15:00. Здесь состоится мероприятие «Вместе дружная семья» с участием национально-культурных объединений и музыкально-поэтическая композиция «Нам без поэзии и музыки тоска» участников театра-студии «Катарсис» ДДТ им. А. Торцева. Вниманию посетителей «Дом ремёсел» предлагает разнообразные мастер-классы: освоить технику «сибори» — узелковый батик, научиться своими руками делать традиционную крестьянскую куклу и работать с глиной на гончарном круге. Мастерицы из клуба «Кружевница» покажут, как плести кружево на коклюшках.

В главном здании музея (ул. Коминтерна д.13) официальное открытие состоится в 16:00. Посетители увидят отрывок из спектакля «Оптимистическая трагедия» по мотивам пьесы В. Вишневского в исполнении актёров театра Северного флота, посетят экскурсии по выставкам, послушают музыкальные композиции и поучаствуют в творческих конкурсах и мастер-классах: «Монотипия», «Даёшь плакат!», «Европейское готическое письмо. Широкая кисть. Введение в каллиграфию». Завершит вечер выступление дуэта «Шиш да Малина orchestra» с программой «Пролетарочка».

В Культурно-выставочном центре Русского музея (ул. Софьи Перовской, д.3, II этаж) акция «Ночь искусств» стартует в 17:00. На этой площадке состоится торжественное открытие выставки живописи художницы Ирины Музыриной из Санкт-Петербурга и лекция директора Мурманского областного художественного музея Ольги Александровны Евтюковой «После штурма». Здесь же можно будет посмотреть документальный фильм «Конец смутного времени», принять участие в мастер-классе «Ты стал участником арт-революции?», послушать документальные записи голосов участников революционных событий. Сотрудники музея проведут для гостей викторины и экскурсии по выставкам.

Традиционно будет объявлен конкурс в Instagram на самые яркие фотографии с «Ночи искусств», сообщает пресс-служба мурманского художественного музея.

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