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«Большой этнографический диктант» в Мурманской области напишут на 19 площадках

09:3002 ноября 2017Просмотров: 40

Мурманская область второй раз принимает участие во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант». В 2016 году в Мурманской области диктант написали 529 человек на 9 площадках. 

В этом году в нашем регионе будет открыто 18 площадок в городах Мурманской области: Мурманск, Апатиты, Кандалакша, Кировск, Ковдор, Кола, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск. Для отдельных категорий граждан будут созданы специализированные площадки (в УФСИН России, Областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих, Институте развития образования, педагогическом колледже).

Участником диктанта может стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знаний о народах, проживающих в России, он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. Участники получат 30 одинаковых по уровню сложности тестовых заданий, состоящих из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за 45 минут. Максимальное количество баллов за правильные ответы на 30 предложенных вопросов – 30.

Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.

Подробную информацию о «Большом этнографическом диктанте» можно узнать на сайте всероссийской акции, Федерального агентства по делам национальностей. 

Региональный координатор диктанта – Михаил Шилов, заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

В Мурманской области диктант пройдет 3 ноября. Начало в 10 часов. Регистрация участников начнется с 9 часов 15 минут.


Для всех желающих написать диктант в Мурманске открыта площадка в Мурманском арктическом государственном университете (ул. Капитана Егорова, 15, IV этаж, актовый зал).

Контактное лицо – Римма Николаева, консультант отдела по реализации государственной национальной политики Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, тел. (8152) 486932.

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