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Бывший директор Мончегорского политехнического колледжа подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

18:1502 ноября 2017Просмотров: 62

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора государственного автономного образовательного учреждения Мурманской области среднего профессионального образования «Мончегорский политехнической колледж», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, в период с января 2014 по январь 2015 года бывший директор колледжа, используя свое служебное положение, из корыстной заинтересованности, предоставил в Министерство образования и науки Мурманской области отчет об исполнении государственного задания за 2014 год, в котором содержались сведения о завышенном числе обучающихся студентов, не соответствовавшие действительности.

На основании предоставленных документов колледж профинансирован в 2014 году на сумму больше, чем было выделено с учетом затрат.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, изъята необходимая бухгалтерская и кадровая документация, назначены соответствующие экспертные исследования.

Кроме того, принимаются меры к установлению обстоятельств, способствующих совершению преступления.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

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